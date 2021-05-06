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    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

    ABD, gelecekte Afgan kuvvetlerini başka ülke topraklarında eğitebilir

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
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    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD’nin Afganistan’daki ana misyonun artık çekilmek olduğunu ifade ederek, gelecekte Afgan kuvvetlerinin başka bir ülkede eğitilmesi seçeneğinin de mümkün olduğunu söyledi.

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

    Yönetimin 100 günlük savunma icraatlarına dair değerlendirmelerde bulunan ikili, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine dair bilgiler de paylaştı.

    Milley, Afganistan’dan Amerikan askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Ana askeri amacımız Afganistan’daki ABD askerlerinin planlı, güvenli ve düzenli bir şekilde çekilmesini gerçekleştirmek üzere misyon değişimidir" dedi.

    ABD Başkanı Joe Biden’ın çekilme için eylüle kadar süre verdiğini hatırlatan Milley, bu sürede çekilmeyi tamamlayacaklarını ifade etti.

    Milley, Taliban’ın Afganistan güçlerine saldırılarını devam ettirdiğini ifade ederken, Taliban’ın son bir yılda günlük 80 ila 120 saldırı düzenlediğini ve bu ortalama saldırı sayısının ABD’nin çekilme sürecinin başlamasından sonra da devam ettiğini kaydetti.

    Çekilmenin güvenliği için uçak gemisi ve savaş uçakları bekletiliyor

    Afganistan’dan çekilme sürecinin güvenliğine ilişkin bilgiler veren Milley, şu ana kadar Helmand vilayetinde bir üssün Afgan güçlerine teslim edildiğine işaret etti.

    Milley, çekilmenin güvenli bir şekilde icra edilmesi için 6 B-52 bombardıman uçağı, 12 F-18 savaş uçağı ve Eisenhower uçak gemisinin bölgede bekletildiğini söyledi.

    Afganistan’daki ABD askerleri
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    Afgan güçlerine farklı bir şekilde destek vereceklerine ilişkin sözleri hatırlatılarak, burada Afgan askerlerinin başka bir ülkede eğitilmesini kastedip etmediğine ilişkin bir soruya Milley, "Evet, ülke dışında bir eğitim mümkün. Birçok seçeneğimiz var ancak şu anda çekilmeye odaklanmış durumdayız, planlamaları tamamlamadık" yanıtını verdi.

    Taliban saldırırsa ABD ordusu destek verecek mi sorusuna kaçamak yanıt

    Öte yandan Savunma Bakanı Austin, Afganistan konusunda yaptığı değerlendirmede, çekilme sürecinin yaklaşık bir hafta önce başladığını ve şu ana kadar planlandığı gibi gittiğini açıkladı.

    Taliban’ın, Afgan ordusuna üstün gelip şehirleri ele geçirmesi durumunda ABD’nin doğrudan destek verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine, Austin, Afgan güçlerinin Taliban’a karşı koyabilmesini umduklarını ve ABD’nin de askeri kabiliyetlerini ihtiyaten Afganistan dışında tutacağını ifade etti. Ancak Austin, ABD’nin doğrudan askeri bir destek verip vermeyeceğine yanıt vermekten kaçındı.

    ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk resmi basın toplantısını bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdi.
    © AA / Oliver Contreras/Epa
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    Çekilme konusunda, Amerikalı sözleşmeli veya kontrat esaslı kişi ve şirketlerin de Afganistan’dan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya Austin, sözleşmeli personel dahil ABD ordusunun bünyesinde Afganistan’da bulunan tüm kuvvet ve kabiliyetlerin çekileceği ancak daha sonra bu sözleşme esaslı kişilerin dönüp Kabil ile ayrı bir anlaşma yapabileceği yanıtını verdi.

    'Çin roketini vurma niyetimiz yok'

    Çin’in uzaya fırlattığı roketin kontrolden çıkıp dünyaya doğru düşmeye başlamasına ilişkin "O roketi havada imha edecek misiniz?" sorusuna ise Austin, roketin boş alana veya okyanusa düşmesini umduklarını söyleyerek yanıt verdi.

    Roketin 8 Mayıs’ta dünyaya düşmesini beklediklerini ifade eden Austin, "Ancak yine de şu anda roketi vurma planımız yok" diye konuştu.

    Etiketler:
    Roket, Çin, asker çekme, Afganistan, Lloyd Austin, Mark Milley, ABD
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