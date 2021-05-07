ABD’de 'biftek pasaportu' dönemi

Bill Gates ve Richard Branson gibi milyarderlerin, laboratuvarda üretilmiş sentetik et ürünlerini kullanma çağrısına eleştiri geldi.
ABD'nin Nebraska eyaleti valisi Pete Ricketts, et tüketimini teşvik etmek için ‘biftek pasaportu’ uygulamasını başlatacaklarını açıkladı.
Nebraska launches 'beef passport' program for meat eating https://t.co/9Lf1JBvExY— FOX 7 Austin (@fox7austin) May 7, 2021
Ricketts, yaptığı açıklamada, Nebraska Biftek Konseyi tarafından düzenlenen Nebraska Biftek Pasaportu uygulamasında et ürünleri satan 40 restoranın yer aldığını kaydetti.
Vali Ricketts, et endüstrisinin ortadan kaldırılmasının Nebraska için yıkım olacağını belirtti.
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