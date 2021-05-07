ABD'nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrim içi toplantısına trafikteyken katıldı.
Video konferansa trafikteyken katılan ABD'li senatör, kendisini evdeymiş gibi gösterdi https://t.co/YfeoOYQ0zD pic.twitter.com/IqntXMqTc7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 7, 2021
Kurulun bu haftaki gündeminde, 'elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanmasını' öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi.
Senatör Andrew Brenner, çevrim içi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi.
Toplantıya katılan diğer senatörler, Brenner'ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkınlık yaşadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)