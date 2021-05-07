Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Gelecek yıl görevi bırakabilirim

20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı.

Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Gelecek yıl görevi bırakabileceğini belirten Psaki, böylece iki çocuğuyla daha fazla zaman geçirebileceğini belirtti.

White House press secretary Jen Psaki told CNN she plans to step down from her position 'about a year from now' so she can spend more time with her two young children. pic.twitter.com/RnnMfarzD5 — NowThis (@nowthisnews) May 7, 2021

​Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.

Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.