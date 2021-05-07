ABD'de tepki çeken bizon avı kampanyası: 45 binden fazla başvuru yapıldı

ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü Büyük Kanyon'da, nüfusu hızla çoğalan ve 'ekolojik tehdit' oluşturan bizonların sayılarının azaltılması için av düzenlenecek. Av için açılan başvurulara 45 binden fazla talep var.

ABD Ulusal Park Servisi, Büyük Kanyon'da 'arkeolojik alanlara ve su kaynaklarına zarar verdiği' gerekçesiyle bizon sürülerindeki hayvan sayısının azaltılması için 12 'yetenekli gönüllü avcı' arandığını duyurdu.

Söz konusu duyurunun ardından av için kısa sürede 45 binden fazla başvuru gerçekleştirildi.

45,000 apply for 12 spots to shoot Grand Canyon bison https://t.co/ungR1ycZCp pic.twitter.com/IS8SqeZyhw — The Hill (@thehill) May 6, 2021

​Park yetkilileri, başvuranların nişancılık dahil avcılık yeteneklerini inceledikten sonra 12 kişinin Büyük Kanyon'un Kuzey Rim bölgesinde avlanmasına izin verecek.

Öte yandan söz konusu bizon avı, çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Park yetkilileri ise bunun bir avlanma olmadığını, avcılığın ulusal parklarda yasaklandığını ve parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi olduğunu açıkladı.