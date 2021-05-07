Biden, Ukrayna gerginliğine rağmen Putin ile görüşmek istediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile Ukrayna gerginliğine rağmen hala görüşmek isteğini korudğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden; Beyaz Saray'da muhabirlere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine rağmen' Haziran ayında görüşmeyi istediğini söyledi.

ABD'li yetkililerin, bir süredir Rus mevkidaşlarıyla, üçüncü bir ülkede gerçekleşmesi beklenen muhtemel bir Biden-Putin görüşmesi için çalıştıkları biliniyor.

Ancak henüz her iki taraftan da görüşmeye dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.