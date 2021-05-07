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    Beyaz Saray: İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse yaptırımları kaldırmaya hazır oluruz

    © REUTERS / Erin Scott
    ABD
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    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma dahilinde nükleer programına dönmesi durumunda bu ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.

    Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD'nin Viyana görüşmeleri dahilinde İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söylediği iddialarına yanıt veren Psaki, şöyle konuştu:

    "ABD, yaptırımların gevşetilmesi konusunda İran'dan daha fazla çaba sarf etmek istemiyor. Biz İran ile nükleer anlaşmaya karşılıklı geri dönme konusunu konuşuyoruz. İran nükleer anlaşma dahilindeki nükleer programına geri dönerse, biz de bu anlaşma gereği, yaptırımları kaldırmaya hazır oluruz."

    Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda somut adımları aradıklarını belirterek, "Biz Viyana görüşmelerinin uzun ve zorlu bir süreç olacağını biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

    Viyana görüşmelerine ilişkin iddialar

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğunun kendilerine iletildiğini söylemişti.

    CNN de Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiğini yazmıştı.

    Beyaz Saray Havana Sendromu vakalarını soruşturuyor

    Öte yandan Psaki, son dönemde bazı Beyaz Saray yetkililerinde de görüldüğü ortaya çıkan Havana Sendromu vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

    Çalışanlarının güvenliği ve sağlığının kendilerinin birinci önceliği olduğunun altını çizen Psaki, "Bu hastalığa neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ancak kapsamlı soruşturmalarımız sürüyor" bilgisini paylaştı.

    Psaki, bugüne kadar ABD içinde ve yurt dışında kaç kişinin Havana Sendromuna yakalandığının sorulması üzerine ise bu konuda net bir rakam veremeyeceğini belirtti.

    Havana Sendromu nedir?

    Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

    ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

    Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

    Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

    ABD topraklarında güncel 3 vaka ortaya çıktı

    CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

    Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

    Bu haberlerle birlikte bugüne kadar ABD topraklarında bilinen vaka sayısı 3 olarak kayıtlara geçmişti.

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