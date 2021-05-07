Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamak istemiyoruz, ama bu hakkı saklı tutuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerde yeni yaptırımlara başvurmak istemediklerini, fakat Moskova’nın eylemleri nedeniyle böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymaları halinde bu hakkı saklı tuttuklarını belirtti.

Psaki, bugünkü basın brifinginde, “Kimse bu noktaya gelinmesini istemiyor, ama gerekli olduğuna karar verirsek böyle bir hakkı saklı tutuyoruz” ifadesini kullandı.

“Ulusal çıkarları korumaya, Rus makamlarının ABD’nin egemenliğini zayıflatmaya yönelik eylemlerine karşı önlemler almaya devam edeceklerini” dile getiren Beyaz Sayar Sözcüsü, bir kez daha, Moskova ile “istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler” aradıklarını söyledi.

‘Henüz Biden-Putin görüşmesine ilişkin resmi bir teyit yok’

ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme teklifini değerlendiren Psaki, “İlişkilerimizdeki gerilimi azaltmak, gelecekte daha istikrarlı ilişkiler garanti etmek için bu, ileriye dönük iyi bir adım olur” dedi.

“Şu aşamada görüşmeyle ilgili bir teyit yok” diyen Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmenin tarihi, yeri ve gündeminin çalışma grupları düzeyinde değerlendirildiğini belirterek, “Bunlar devam ediyor” diye ekledi.

Görüşme için tüm sorunların çözüme kavuşturulacağı şartını koşmadıklarını dile getiren Psaki, “Aramızdaki fikir ayrılıklarının devam edeceğini bekliyoruz. Elbette görüşme gerçekleşirse ve gerçekleştiğinde, fikirlerimizi dile getireceğiz. Hiçbir ön koşulumuz yok ama elbette, endişelerimizi dile getirmeye ve eylemler bunu haklı çıkardığında sonuçlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.