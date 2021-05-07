ABD Adalet Bakanlığı'ndan siber saldırılarla alakalı 2 Rusya vatandaşına suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, iki Rusya vatandaşını ülkedeki şirketlere ve finans kurumlarına yönelik saldırılar düzenleyen siber suçlulara hosting hizmeti sağlamak için komplo kurmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Rusya vatandaşı, 2008 ile 2015 yılları arasında ülkedeki şirketlere ve finans kurumlarına yönelik saldırılar düzenleyen siber suçlulara 'kurşun geçirmez' hosting hizmeti sağlamakla suçlandı.

Bu kişilerin sözgelimi hosting hizmetini sağlayan şirketin idarecileri olduğu kaydedilen açıklamada, her birinin 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Suçlamanın yönetildiği Rusya vatandaşlarının isimleri Aleksandr Griçişkin ve Andrey Skvortsov olarak açıklandı. Ayrıca bakanlık, Estonya vatandaşı Pavel Stassi ve Litvanya vatandaşı Aleksandr Skorodumov'u da suçlamaya dahil etti.

Açıklamada, şirketin kurucu üyeleri ve sahiplerinin Griçişkin ve Andrey Skvortsov olduğu; Skorodumov'un şirketin önde gelen sistem yöneticilerinden biri ve Stassi'nin de çeşitli idari görevlerden sorumlu olduğu ifade edildi.