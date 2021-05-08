ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bin 904'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 432 artarak 32 milyon 652 bin 498'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 836 artarak 580 bin 904'e çıktı.
Kaliforniya 3 milyon 755 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 911 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 262 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
110 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 150 milyon 416 binden fazla kişiye ilk doz, 110 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 892 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 82 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.
Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 419 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 238 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.
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