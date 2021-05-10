ABD’de tarihi Katolik kilisesinde yangın

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki tarihi Aziz Leo Kilisesi’nde yangın çıktı. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinin Tacony semtinde bulunan ve 1884 yılında inşa edilen tarihi Aziz Leo Kilisesi’nde yangın çıktı.

Philadelphia Belediyesi İtfaiye Departmanı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü Tacony’deki Aziz Leo Kilisesi’nde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri akşam saat 5.15 civarında yangına müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alınması yaklaşık iki saat sürdü. O sırada kilisede kimse bulunmuyordu" ifadeleri yer aldı.

RECAP: Firefighters arrived around 5:15 p.m. Sunday to find heavy fire at St. Leo's Church in Tacony. It took about two hours to bring the fire under control. The church was not in use at the time. pic.twitter.com/6NCkCp0lyQ — Philadelphia Fire (@PhillyFireDept) May 10, 2021

​Yangında kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, çıkış nedenini belirlemek üzere incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yerel medya, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.