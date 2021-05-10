Biden: Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırının ardında Rusya'nın olduğuna dair bilgi yok

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin ana akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırının organizatörlerinin Rusya'da bulunuyor olabileceğini fakat Rusya devletinin saldırıda dahli olduğu yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ana akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın, Colonial Pipeline şirketine saldırı düzenleyenlerin faaliyetini bozmak ve virüs yardımıyla fidye isteyen suçluları mahkemeye taşımak için çabalarda bulunduğunu söyleyen Biden, "Bunun, suç olduğu ortada" ifadelerini kullandı.

Biden, ekonomiyi destekleme planının, diğer şeylerin yanı sıra kritik öneme sahip altyapının siber güvenliğini güçlendirmeye yönelik yatırımları da içerdiğini kaydetti.

Saldırının ardında Rusya'nın olup olmadığı yönündeki söylentileri değerlendiren ABD lideri, "Başkan Putin ile görüşeceğim. Henüz istihbarat çalışanlarımızdan, Rusya'nın bu saldırıda yer aldığı yönünde bir bilgi gelmedi. Gerçi fidye yazılımı ile hareket edenlerin Rusya'da bulunduğu yönünde bilgi var. Rusya'nın bununla başa çıkmak için bir kısım sorumlulukları var" diye konuştu.

BREAKING: President Biden says there is no evidence "so far" that Russia is involved in the Colonial Pipeline cyberattack, though there is evidence that the hackers' ransomware is in Russia: "They have some responsibility to deal with this." https://t.co/dyscLXm5di pic.twitter.com/kTj0J710Sq — CBS News (@CBSNews) May 10, 2021

ABD'nin doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline şirketi, fidye yazılımına hedef olmuştu. Şirket, 'boru hattıyla ilgili tüm operasyonları geçici olarak durduran ve bazı bilgi sistemlerini etkileyen tehditle başa çıkmak için' bazı sistemleri devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Faaliyetin önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlatılması bekleniyor.

Bu kriz, ABD’de yakıt fiyatlarında artışa neden oldu. ABD medyası, siber saldırıyı Rusya'yla ilişkilendirdi fakat Beyaz Saray bu iddiayı doğrulamadı ve şu anda suç örgütü seçeneğini değerlendirdiklerini belirtmişti.