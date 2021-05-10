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    CIA

    CIA, bu kez gay kütüphane memuruyla reklamını yaptı

    © DHA
    ABD
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    LGBT ve Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketlerinin temalarını kullanarak hem kendisinin reklamını yapan hem de eleman arayan CIA, kütüphanesinde çalışan bir gay erkeği konuşturdu: "CIA'ye girdiğimde, o dönemin Direktörü John Brennan'ın kart askı ipindeki gökkuşağını fark ettiğimde, ne kadar şaşırdığımı hayal edemezsiniz."

    ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) darbe, katliam ve işkenceyle birlikte anılmasına rağmen kendisini dünyanın en demokratik, eşitlikçi, çoğulcu, çeşitlilik arz eden kurumu olarak sunduğu videoların ardı arkası kesilmiyor. 'CIA İnsanları' başlığıyla yayımladığı videolardan birinde Hispanik bir kadın ajanı aracılığıyla LGBT ve Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketlerinin toplumsal ve ırksal adalet (Woke) mesajlarını dillendiren teşkilatın gay bir çalışanı kullandığı videosu da gündem oldu. 

    Videoda CIA'de kütüphane memuru olduğunu söyleyen LGBT bireyi erkek, şunları anlattı:

    "Güney'de küçük bir kasabada gay olarak büyürken harika ve kabul eden bir ailem olduğu için şanslıydım. İşte özel yaşamım hakkında konuşamayabileceğim fikri bana hep sıkıntı verdi. CIA'de yemin edip göreve başladığımda, o dönemdeki Direktör John Brennan'ın kart askı ipindeki gökkuşağını fark ettiğimde, ne kadar şaşırdığımı hayal edemezsiniz."

    "En tepeden en alta tüm yetkililer, her bir kişinin cinsiyeti, cinsiyet kimliği, ırkı, engeli veya cinsel yönelimi ne olursa olsun, her gün kendisini bir bütün olarak işe getirmesini sağlamak için çok çalışıyor." 

    "Kapsayıcılık burada temel bir değerdir."

    Sosyal medyada yayımlanan 'CIA'in İnsanları' başlıklı video serisinde, gerçek CIA çalışanları, istihbarat teşkilatına girişleri ve yükselişlerine dair kendi kişisel hikayelerini anlatıyor. Eleman aramaya yönelik bu seriyle toplumun her kesiminden kişilerin CIA'de çalışmaya talip olabileceği mesajı veriliyor. 

    Daha önce Hispanik bir kadın ajanın kendini  "Ben renkli bir kadınım. Ben bir anneyim. Toplumsal cinsiyeti ve biyolojik cinsiyeti örtüşen, yaygın anksiyete bozukluğu teşhisi konulmuş bir Y kuşağı üyesiyim. Kadınların toplumsal konumlarının cinsiyetlerinin yansıra sınıf ve etnik kökenleri tarafından da etkilendiği görüşündeyim" diye tanıttığı video, solcuların alay konusu oldu, muhafazakarları kızdırdı.

    'Latin kadını ve CIA ajanı olmaktan gurur duyan' 36 yaşındaki Mija'nın "Kendim olduğum için kimseden özür dileyecek değilim. Sizin de her kim olursanız olun, özür dilemeksizin kendiniz olmanızı istiyorum; ister CIA'de ister dünyanın başka bir yerinde çalışıyor olun" dediği video, "Tebrikler... CIA'in sıradaki işkence programını LGBTQ trans ve renkli bir kadın yönetecek. İşte ilerleme budur" gibi esprilere mazhar oldu. 

    Diğer yandan Cumhuriyetçiler, CIA'in bu reklamlarının, ABD'yi, hasımlarının alay konusu haline getireceği görüşünde sözbirliği etti. Eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, "CIA'nın tam gaz 'woke' basmasına Çin ile Rusya kıçlarıyla gülüyor" diye tweetledi. Pek çok Cumhuriyetçi senatör, 'utanç verici' diye niteledikleri videoyla CIA'in 'radikal solcuları destekleyip muhafazakarları hedef aldığını' iddia etti.

    Etiketler:
    Siyah Yaşamlar Önemlidir, Gökkuşağı, Memur, kütüphane, gay, LGBT, Eleman, Reklam, Video, CIA
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