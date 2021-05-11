143 yıllık The Washington Post tarihinde bir ilk: Genel yayın yönetmenliğine ilk kez bir kadın geldi

ABD merkezli yayın organı The Washington Post, Associated Press'in (AP) genel yayın yönetmeni Sally Buzbee'nin gazetenin genel yayın yönetmenliği görevine getirildiğini duyurdu.
Sally Buzbee of the Associated Press named executive editor of The Washington Post, the first woman to lead the newsroom https://t.co/ZbmtLTpKeU— The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2021
Böylelikle Buzbee, The Washington Post'ta genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturan ilk kadın olma ünvanını elde etti.
Gazetenin CEO'su ve yayıncısı Fred Ryan, Buzbee'nin 1 Haziran tarihinde iş başı yapacağını açıkladı.
55 yaşındaki Buzbee, 2017'den beri AP'nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyor. Deneyimli gazeteci, 1988'de başladığı kariyeri süresince birçok önemli pozisyonda görev aldı.
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