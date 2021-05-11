ABD Dışişleri: Açık Semalar Anlaşması ile ilgili durumu aktif olarak inceliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili durumu aktif olarak incelemeye devam ettiklerini, fakat anlaşmayla ilgili kararın henüz alınmadığını belirtti.

Price, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Duma’ya Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sunmasını değerlendirdi.

Dışişleri Sözcüsü, “ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndaki geleceği ile ilgili henüz bir karar almış değiliz. Halihazırda anlaşmayla ilgili konuları aktif olarak değerlendiriyoruz. Bu gibi durumlarda her zaman yaptığımız gibi, müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmamız önemli” ifadesini kullandı.

“Rusya’nın anlaşmaya uymaması, durumu değerlendirirken dikkate aldığımız faktörlerden biri” diyen Price, “Rusya’yı, antlaşmaya yeniden uyma yönünde adımlar atmaya çağırıyoruz” diye ekledi.