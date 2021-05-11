Beyaz Saray: Colonial Pipeline’a saldıran hackerler Rusya’da bulunuyor

Psaki, bugünkü basın toplantısında, “DarkSide Rusya’da bulunuyor olması bağlamında, Rusya bunun sorumluluğunu taşıyor mu?” sorusuna, “Başkan (Joe Biden), istihbaratımızın henüz geniş kapsamlı analizi tamamlamadığını, bu sürecin halâ devam ettiğini söyledi. FBI’nın raporunda, bu saldırıyı organize ettiği belirtilen örgütün Rusya’da bulunuyor olması göz önünde bulundurulduğunda, bu ülke uygun biçimde hareket etmek zorunda” ifadesini kullandı.

Sözcü, “Ama yine de bu konuda bir şeyler söyleyebilmek için istihbaratımızın geniş kapsamlı analizi tamamlamasını bekleyeceğiz” diye ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden dün, Colonial Pipeline’a yönelik hacker saldırısını düzenleyen suç unsurlarının Rusya’da yer aldığı tahmininde bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu siber saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığının altını çizmişti.