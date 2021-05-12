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    ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm

    ABD Enerji Bakanı, siber saldırıya uğrayan petrol boru hattının haftasonu faaliyete geçeceğini söyledi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, siber saldırı nedeniyle faaliyet gösteremeyen ülkenin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın hafta sonuna kadar büyük ölçüde faaliyete geçeceğini bildirdi.

    Beyaz Saray'da basın toplantısına katılan ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, uğradığı siber saldırı nedeniyle cuma gününden bu yana faaliyet gösteremeyen Colonial Pipeline boru hattına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

    Granholm, boru hattının olabildiğince çabuk ve güvenli bir şekilde normal faaliyetine dönmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

    Colonial Pipeline'ın büyük hatlarından birinin manuel kontrolle yeniden çalışmaya başladığını vurgulayan Granholm, şirketin üst yöneticisinin yarın iş bitimine kadar tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başlama kararını verecek konuma geleceğini belirttiğini kaydetti.

    Granholm, boru hattının yeniden faaliyete geçmesine yönelik karar alındıktan sonra bile operasyonları hızlandırmanın birkaç gün süreceğine dikkati çekti. Granholm, boru hattının daha önce hiç kapatılmadığını ifade etti.

    İnsanlara stok yapmama çağrısı

    Boru hattının büyük mesafeler katettiğine ve içinde yakıt olduğuna işaret eden Granholm, bu nedenle çalışır hale gelmesinin birkaç gün süreceğini söyledi.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Kremlin: Rusya'nın Colonial Pipeline saldırısına hiçbir ilgisi yok
    Granholm, boru hattının faaliyetinin durmasıyla akaryakıt arzında sıkıntı yaşayan bazı bölgelerin valileriyle görüştüğünü belirterek, akaryakıt istasyonu sahiplerine 'sorumlu davranma' çağrısında bulundu.

    Fahiş fiyat uygulamalarına tolerans göstermeyeceklerinin altını çizen Granholm, yetkililerin böyle bir durumda soruşturma başlatacaklarını dile getirdi.

    Granholm, "Boru hattı büyük ölçüde bu haftanın sonunda faaliyete geçecektir" dedi.

    Bu saldırının altyapının sağlamlaştırılması gerektiğini gösterdiğini belirten Granholm, "Benzin sıkıntımız yok, tedarik darboğazı var ve yakında her şey normale dönecek. İnsanlardan stok yapmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

    Boru hattının faaliyetlerinin durması akaryakıt arzını etkiledi

    Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetlerinin, cuma günü siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ortaya çıkmıştı.

    Şirketten yapılan açıklamada, boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı bildirilmişti.

    © AFP 2021 / Yuri Kadobnov
    Rusya Büyükelçiliği: Moskova'nın Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırıda dahli olduğuna dair iddialar asılsız
    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu. DarkSide grubundan yapılan açıklamada ise "Amacımız para almak, toplum için sorun yaratmak değil" ifadelerine yer verilmişti.

    ABD Başkanı Joe Biden da pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, konuyu son derece dikkatli şekilde takip ettiklerini ve FBI'nin saldırının adresini bulmaya çalıştığını belirtmişti.

    Biden, Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda fidye yazılımının aktörlerinin 'Rusya'da olduğuna dair kanıtlar olmasına' rağmen buna Rusya'nın karıştığına dair henüz hiçbir kanıt olmadığını, ancak bu konuyu 'ele alma sorumluluğu' bulunduğunu ifade etmişti.

    Boru hattının siber saldırı nedeniyle faaliyet gösterememesinin üzerinden günler geçmesiyle ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt arzı azalmaya başlamış ve benzin fiyatlarının yükselebileceği kaygılarını doğurmuştu.

    Etiketler:
    Joe Biden, Rusya, Siber saldırı, Petrol boru hattı, Colonial Pipeline, Jennifer Granholm
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