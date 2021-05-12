Filistin asıllı model Gigi Hadid'den 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı

Anne tarafından Hollanda, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li manken Gigi Hadid, kardeşi Bella gibi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi, konu insan haklarını savunma olduğuna ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan Gigi- Bella Hadid kardeşler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi ile Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı seslerini yükselten ünlü isimlerden.

© AP Photo / Thibault Camus Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda üzüntüsünü ve tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabında siyasi ve ırkçılık karşıtı mesajlar vermekten çekinmeyen 26 yaşındaki manken, Hikayeler kısmından Filistin'e destek mesajları paylaştı.

Asıl adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, son olarak da şu paylaşımı yaptı: "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış& gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız."

Tam adı Isabella Khair Hadid olan kardeş Bella Hadid'in ABD hükümetini İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdığı paylaşımları da kısa süre önce gündem oldu.

Hadid kardeşlerin yanı sıra İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd, oyuncu Mark Ruffalo da Filistinlilere destek mesajı verenler arasında.