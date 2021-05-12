Chicago'da fare istilasına karşı 1000'den fazla kedi görevlendirildi

ABD'nin Chicago şehrindeki fare istilası sorununu çözmek bir hayvan barınağındaki kediler görevlendiriliyor. Barınak, 2012'den beri binden fazla kedinin şehirde işbaşı yaptığını belirtti.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri, Orkin adlı haşere ilaçlama şirketinin fare istilasına karşı en çok ilaçlama yaptıran bölgeler listesinde üst üste 6 kez bir numaraya yerleşti.

Tree House Humane Society adlı barınak 2012'de 'Cats at Work' (Kediler İş Başında) adlı projeyle başı farelerle dertte olan ev sahipleri için bir proje başlattı.

Proje kapsamında, sokaktan kurtarılan ancak bir evde ya da barınakta yaşamaya adapte olamayan kediler, kısırlaştırıldıktan sonra sıçanların istila ettiği binalara veya iş yerlerine gönderiliyor.

Farelerden muzdarip şehir sakinleri kedileri mülklerinde 'işe aldıklarında' onlara yemek, su ve uyuyacak bir yer vermekle yükümlü hale geliyor. Böylece hem vatandaşlar farelerden kurtuluyor hem de kediler sahiplendirilmiş oluyor.

Barınak tarafından yapılan açıklamada, "Çoğu kedi yanına yerleştirildiği ailenin veya ekibin sevilen bir üyesi oluyor. Bazılarının kendi Instagram hesabı bile var" denildi. 2012'den beri 1000'den fazla kedinin fare avlayıcısı olarak 'görevlendirildiği' belirtildi.