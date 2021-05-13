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    ABD ile İsrail bayrakları

    İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ABD toplumunu ikiye böldü: 'İsrail'e destek' mi, 'kınama' mı?

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    ABD
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    İsrail’in Doğu Kudüs'teki uygulamaları ve Gazze’de Filistinlilere yönelik hava saldırılarına yönelik 'destek mi' yoksa 'kınama mı' konusu, ABD’deki toplum içinde ve siyasetçiler arasında da tartışmalara neden oldu.

    ABD 2020 Başkanlık seçimleri aday adayı olup halen New York Belediye Başkanlığı için kampanya yürüten Demokrat Andrew Yang, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "bombardıman saldırılarına maruz kalan İsrail halkının yanında durduğunu ve Hamas teröristlerini kınadığını" açıkladı.

    ​Yang’a cevap aynı gün Kongre'deki New York Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandrıa Ocasio-Cortez’den geldi. Cortez, Ramazan Bayramı'nda seçim çalışması için Astoria bölgesinde Müslümanların organize ettiği bir programa katılmayı planlayan Yang için şunları yazdı:

    “9 çocuğu öldüren bir (İsrail) saldırısı için göğsünü kabartarak destek bildirisi gönderdikten ve özellikle El-Aksa saldırıya uğradığında sessiz kaldıktan sonra, bir bayram etkinliğine katılmaya çalışması son derece utanç verici. Sonra bunu Astoria'da denemek? Ramazan ayında?! Sana haber verecekler."

    ​Yang’a, başta Kongre'deki Müslüman vekiller İlhan Omar ve Rashida Tlaib olmak üzere diğer bazı Demokratlardan ve Filistin taraftarı sosyal medya kullanıcılarından da tepki gelirken Astoria’da davet edildiği programın organizatörleri tarafından da gelmemesinin istendiği kaydedildi.

    Öte yandan Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Twitter'dan, “Demokrat temsilciler Omar ve Tlaib’in şiddetli Hamas yanlısı ve İsrail karşıtı saldırılarına karşı çıkan Yang'a bravo” ifadesini paylaştı.

    ​Yang geri adım attı

    Sosyal medyada "destek mi kınama mı?" tartışmaları sürerken özellikle seçmen kitlesinden ve gönüllü çalışanlarından gördüğü tepki üzerine Yang, konu ile ilgili attığı ikinci twitinde, kendisine yönelik “Karışık bir tarihi olan çatışmaları aşırı basit şekilde değerlendirdiği” eleştirisinde bulunanların haklı olduğunu itiraf etti. Yang, “İsrailli hayatlara olduğu kadar, hayatı zamansızca alınmış her Filistinli için yas tutuyorum” ifadesini paylaştı.

    ABD’de faaliyet gösteren ve ismini vermek istemeyen bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Yang’ın İsrail’e olan desteğini bu şekilde geri çekmesine New York’taki Müslüman toplumunun girişimlerinin de etkili olduğu bilgisini aktardı.

    Diğer yandan, New York Müslüman Topluluğu adına yapılan sosyal medya paylaşımında, İsrail’in başta Mescid-i Aksa baskını olmak üzere Doğu Kudüs’teki saldırgan uygulamalarına destek çıkan New York Belediye Başkan aday adayı Eric Adams’tan onayını çektiği duyuruldu.

    Paylaşımda, “Ciddi bir değerlendirmeden sonra, New York Müslüman liderliği Eric Adams'ın Belediye Başkanlığı kampanyasına verdiği desteği derhal geri çekiyor. Ne yazık ki Eric Adams, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere ve Gazze'deki sivillere ve çocuklara yönelik şiddetini kınamada ilkeli bir duruş sergilemedi” ifadelerine yer verildi.

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