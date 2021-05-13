ABD’den dini özgürlükler raporu: Türkiye’ye geniş yer ayırıldı

ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın farklı bölgelerinde İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik düşmanlığının arttığını söyledi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin 'azınlık okullarına gerekli desteği vermediği' iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun, ilgili komisyon tarafından, her yıl dünyadaki dini özgürlüklere ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek hazırlandığını belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanları, Hıristiyanları ve Yahudileri hedef alan saldırıların ve ihlallerin arttığına işaret eden Blinken, her türlü dini ayrımcılığın ve dini özgürlük ihlalinin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Raporun Türkiye bölümünde ise, hükümetin azınlıklar başta olmak üzere çeşitli inanç gruplarına ilişkin politikaları değerlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanıtıldığı raporda, 'sivil toplum örgütlerinden alınan verilere' dayandırılarak "Protestan cemaatlerinin Türk vatandaşı olmayan liderlerinin giriş yasaklarının ve sınır dışı edilmelerinin hızlandığı bildirildi" ifadelerine yer verildi.

'Hükümet gayrimüslimlerin liderliğini kabul etmiyor'

Raporda, azınlıkların ibadethane açmalarının zorlaştığı belirtilerek, hükümetin 'gayrimüslim azınlıkların liderliğini veya idari yapılarını tanımadığı' belirtildi.

Hükümetin azınlık okullarına yeterli fon sağlamadığı da belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet, İslam'ı öğreten kamu, özel ve dini okullara fon sağlamaya devam etti. Ancak Lozan Antlaşması kapsamında tanınan azınlık okulları için, Türk edebiyatı gibi Türkçe öğretilen derslerin maaşlarını ödemesi dışında herhangi bir destekte bulunmadı. Azınlık cemaatler, tüm masraflarını, kilise vakıfları ve mezunları dahil olmak üzere bağışlarla finanse etti."

'Aleviler tehdit ediliyor'

Raporda ayrıca,yer verilerek, Sivas'ta gerçekleşenanlatıldı ve'yerlerinden edilmeye çalışıldığı' iddia edildi.

Ayrıca, konuyla ilgili kimi aileler tarafından yasal yollara başvurulan 'zorunlu din dersleri' hatırlatılarak, eğitim sisteminde ve ibadet etme konularında sıkıntılar yaşadıkları belirtildi.

Diyanet destekli camilerin üniversiteler de dahil ülkenin çoğu yerinde bulunduğu hatırlatılan raporda, Diyanetin 'Camilerin Aleviler için uygun ibadethaneler olduğu' yönündeki açıklamasına yer verildi.

İbadethanelere saldırılar'

Basında çıkan haberlere göre, Hıristiyan mezarlıklarına yönelik vandalizm eylemleri artıyor" denilen raporda, sosyal medyada koronavirüsü Yahudilerle ilişkilendiren ifadelerin de kullanıldığı belirtildi.

Ayasofya'nın camiye çevirilmesi

Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmelerine de değinilen raporda, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da konuyla ilgili, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi dünya genelindeki milyonlarca Hıristiyan’ı hayal kırıklığına uğratacak” şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Çin'e Uygur suçlamaları

Blinken ayrıca, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki nedeniyle Çin'e, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri nedeniyle Myanmar ordusuna dikkati çekti ve Rusya, İran ve Nijerya gibi ülkelerdeki dini özgürlüklerle ilgili sorunların devam ettiğini iddia etti.

Blinken, "Çin, Müslüman Uygulara yönelik soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor, dini uygulamaları suç haline getiriyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu kapsamda Çin'de 'Falun Dafa' adlı yöntemi takip edenlere karşı işlediği hak ihlalleri nedeniyle Çinli yetkili Yu Hui'ye yaptırım getirdiklerini açıklayan Blinken, Çin'deki insan hakları ve dini özgürlük ihlallerini takip etmeye devam edeceklerini belirtti.