NYT: ABD personelinde beyin hasarına yol açan gizemli olayların artması Biden yönetimini alarma geçirdi

New York Times gazetesi, eski ve mevcut yetkililere atıfta bulunarak, yurtdışında çalışmış ABD'li diplomat, ajan ve askeri personelde beyin hasarına yol açan gizemli olayların sayısının 130’u aşması ile Biden yönetiminin endişe sinyalleri vermeye başladığını yazdı.

New York Times’ın haberine göre Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Dışişleri ve Savunma Bakanlığı personeli içinde saptanmış beyin hasarı olaylarının sayısı, Başkan Joe Biden’ın yönetiminde endişeye neden oluyor.

Söz konusu olayların doğrulanan ilk örneklerinin yıllar önce Çin ve Küba’da görüldüğü ve etkilenen personel sayısının 60’ı bulduğu basına yansımıştı. Ancak bu sayıya, beyin hasarı tespit edilen CIA ajanları dahil edilmemişti ve sayıları hâlâ bilinmiyor.

New York Times'a göre Çin ve Küba’da görülen olayların ardından şimdi de Avrupa ve başka Asya ülkelerinde çalışmış ABD’li personelde beyin hasarı görülmüş olması Biden yönetimini durumu tekrar derinlemesine ele almaya itti.

Breaking News: Mysterious episodes that caused brain injuries in U.S. personnel overseas affected more than 130 people, more than previously known, officials said. https://t.co/mWWM5iKUJ7 — The New York Times (@nytimes) May 12, 2021

​Trump yönetimi gizemi çözememişti

Gazeteye göre, belirlenen beyin hasarlarının derecesi baş ağrılarından intihar düşüncelerine kadar değişiyor. Benzer olayların yaklaşık beş yıl önce de gündeme geldiği bilinirken, eski ABD başkanı Donald Trump yönetiminin olayların nedenlerini anlamak için girişimlerde bulunmuştu.

Ancak New York Times, Trump yönetimi yetkililerinin o dönem, ihtiyaç duydukları bilgilere erişimlerini sınırlayan federal sağlık veri korumaları nedeniyle zorluklarla karşılaştığını yazıyor.

Şimdiyse Ulusal Güvenlik Konseyi’nin daha önce bildirilmemiş yaralanmalar arasında olası bir ilişkiyi ortaya koymak için veri topladığı belirtiliyor.

Yönlendirilmiş enerji silahı şüphesi

Başkan Joe Biden'in yönetimi, ilgili kurumları, personelde beyin hasarlarının nedenlerini belirlemek ve söz konusu personele sağlanan tıbbi hizmetlerin kalitesini artırmak için koordinatörler atamaya çağırdı.

CIA'in yeni olaylar hakkında bilgi toplamak için özel bir birim kurduğu kaydediliyor. CIA Başkan Yardımcısı David Cohen, beyin hasarlarının nedenlerini araştırmaktan sorumlu yetkili olarak atanırken, Cohen'in etkilenen personelle aylık olarak görüşmesi ve Kongre üyelerini düzenli olarak bilgilendirmesi bekleniyor.

Daha önce kendi kaynaklarına atıfta bulunarak CNN, ABD makamlarının ülke topraklarında, yurtdışındaki ABD personeline karşı yönlendirilmiş enerji teknolojisi ile saldırı vakalarına benzer olabilecek iki olayı araştırdıklarını yazmıştı.

ABD topraklarında yapılan söz konusu saldırının ilki Kasım 2020'de Beyaz Saray yakınlarında, bir diğeri ise, 2019'da, bir Beyaz Saray çalışanının, Washington’a sınırı olan Virginia eyaletinde köpeğiyle yürürken benzer bir şekilde saldırıya uğradığını söylediğinde kaydedilmişti.

Bunun yanında CNN’in kaynakları, ABD topraklarında görülen bu olayların, yurtdışındaki benzer olaylarla ilgili olup olmadığının belirsiz olduğunu söylüyor.

Havana Sendromu’na benzetiliyor

CNN’e göre soruşturma üstünde çalışan yetkililer, Rusya'nın saldırıların arkasında olabileceğini öne sürüyor, ancak bilgi eksikliği nedeniyle bunu net olarak söylemenin mümkün olmadığını belirtiyorlar. ABD’nin ‘şüpheliler listesinde’ Çin de yer alıyor.

Ayrıca CNN, yeni beyin hasarı olayları ile Küba'nın başkenti Havana'da bulunan bazı diplomatlarda 2016'dan itibaren ortaya çıkan belirtiler arasında benzerlik kuruyor. Şiddetli ağrıya neden olan yüksek bir çınlamanın ortaya çıkması ya da baş dönmesi gibi şikayetlerle ortaya çıkan bu belirtilenden ‘Havana Sendromu’ olarak bahsedilmeye başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu sendroma tam olarak neyin sebep olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamadı.