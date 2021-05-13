ABD Başkanı Biden: Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Kudüs'te ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi. ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise, Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" sözleriyle tepki gösterdi.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şiddeti durdurmak için yeterince çalıştığına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Dün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Biden, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğunun da sadece İsrailli değil, bölgedeki birçok ülkedeki mevkidaşları ile görüştüğünü kaydetti.

Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Bugüne kadar aşırı bir tepki almadık. Buradaki asıl mesele özellikle sivil nüfusun yaşadığı bölgelere atılan roketlerin sayısının azalması. Bu konuda birçok görüşme daha yapmamızı bekliyorum" diye konuştu.

ABD'de demokrat vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a 'işgalin tarafını tutma' eleştirisi

Öte yandan Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Ocasio-Cortez, Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine tepki göstererek, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır" değerlendirmesini yaptı.

Demokrat vekil, İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Biden, dün konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtmiş, ancak 80'den fazla Filistinlinin hayatına mal olan İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı.