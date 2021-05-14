ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin maske takmasına gerek olmadığını belirterek, "Aşı olarak vatanseverlik görevinizi yerine getirdiniz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Kovid-19 kurallarına ilişkin yeni bir kılavuz yayınlamasının hemen ardından Beyaz Saray bahçesinde açıklama yaptı.

"Bugün ABD'de koronavirüs ile mücadelemizde muhteşem bir gün" diyen Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, tamamen aşılanan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Biden, bu kararın ardında aşılamalardaki başarılarının olduğunun altını çizerek, "114 günde 250 milyon doz aşı yaptık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 50 eyaletten 49'unda vakalar düştü" diye konuştu.

“The CDC is saying they have concluded that fully-vaccinated people are at a very, very low risk of getting #Covid19. Therefore, if you’ve been fully-vaccinated, you no longer need to wear a mask.” — President Joe Biden



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Salgının başından bu yana hastaneye yatış oranlarının en düşük seviyede olduğunu açıklayan Biden, ABD halkının son 1 yıldır gösterdiği sabrın ve fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.

Biden, "Aşı olarak vatanseverlik görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın" dedi.