ABD Dışişleri: Blinken-Lavrov görüşmesi, daha fazla istikrara varma çabası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Reykjavik’teki görüşmede, iki ülke liderleri arasında görüşme düzenleme olasılığının yanı sıra, Moskova-Washington ilişkilerini, stratejik istikrarla ilgili sorunları ve uluslararası gündemi değerlendirecekleri bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 19-20 Mayıs’ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yapılacak olan Arktik Konseyi toplantısının konu alındığı ve telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "Lavrov ve Blinken arasında yapılacak görüşmenin yanı sıra stratejik istikrar, İran, Kuzey Kore ve diğer muhtemel konuları konuştuk. Önümüzdeki dışişleri bakanları görüşmesi de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki olası görüşme de hepsi kontrolden geçen görüşmeler. Moskova ile daha istikrarlı ve daha öngörülebilir bir ilişkiye ulaşıp ulaşamayacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Bu, önümüzdeki hafta İzlanda’da yapılacak görüşmenin odağında olacak" ifadelerini kullandı.

Price, "Bu görüşme, ilişkileri derinlemesine değerlendirmeyi, bu tür durumlarda ve ilgi alanlarımızın gerçekten örtüştüğü alanlarda iş birliği potansiyelinin olup olmadığını analiz etmeyi amaçlıyor. Ve bu alanlardan biri elbette iklimdir" diye konuştu.