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    Bella Hadid, New York'ta düzenlenen Filistin yanlısı yürüyüşe başına kefiye sarmış, elinde Filistin bayrağı tutar halde katılmasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

    New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan kefiyeli Bella Hadid: Filistin özgürlüğe kavuşana dek Özgür Filistin

    © Fotoğraf : Instagram/@bellahadid
    ABD
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    İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ABD'de Filistin'e desteğin bayraktarlığını, babaları Filistinli olan Amerikalı süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid üstlendi. New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne kefiye takıp elinde Filistin bayrağıyla katılmasının görüntülerini paylaşan Bella, 'Filistin özgür olana kadar Özgür Filistin' dedi.

    ABD'de Demokrat Parti'nin sol kanadının güçlenmesinin de itkisiyle İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı başlattığı, ancak çok sayıda Filistinli sivilin canını aldığı saldırılara yönelik tepkiler geçmişe göre daha gür çıkarken, babaları Filistinli olan Amerikalı süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid de Filistin halkına desteğin bayraktarlığını üstlendi. 

    Bella Hadid'in dün New York'ta düzenlenen Filistin yanlısı yürüyüşe başına Filistin direnişinin simgesi kefiye (puşi) sarmış, elinde Filistin bayrağı tutar ve zafer işareti yapar halde katılması, sosyal medyada gündem oluşturdu.

    'Biz ender bir cinsiz'

    "Filistin'e özgürlük" sloganları attığı yürüyüşten görüntüleri Instagram hesabına koyan Filistin kökenli süper model, 42 milyon takipçisiyle şu mesajı paylaştı:

    "Kalbimin hissetme şekli bu.. Hepsi tek bir yerde toplanmış bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz!!"

    "Filistin özgür olana kadar Özgür Filistin!!!" 

    'İsrail kuruldu, mülteci olduk'

    Bundan saatler önce de Filistinli büyükannesi-büyükbabasının düğün fotoğrafı ile babasının 7 kardeşi ve annesiyle çocukluk fotoğrafını yayımlayan Bella Hadid, "1948'de Filistin'deki evlerinden edildiler, sırasıyla Suriye, Lübnan ve Tunus'da sığınmacı haline geldiler" diye yazarak ekledi:

    'Tarihimizi silemezsiniz'

    "Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. Halkımız ve çevrelerindeki halklar için daha iyi bir dünya. Onlar asla bizim tarihimizi silemezler. Tarih, tarihtir."

    24 yaşındaki model, 2016'da Londra'daki Özgür Filistin gösterisine katıldığını hatırlatan bir paylaşım da yaptı.

    Gigi de Intagram'da iş başında

    Kız kardeşi Gigi Hadid de dün Instagram'da adını engellediği bir kullanıcının bıraktığı yoruma yanıt vermesinin fotoğrafını paylaştı.
    "Bizi ve ülkemizi ne kadar öldürmeye çalışırsanız çalışın, İsrail'de kalacağız ve ondan vazgeçmeyeceğiz" diyen yoruma yanıtında anti-Semitizmi kınadığını belirten 26 yaşındaki süper model"Ne seni öldürmeye çalışıyorum ne de bunu istiyorum" diyerek şöyle devam etti:
    "Filistinliler hakkında hissettiğim gibi, İsraillilerin de daha fazla ölmesini istemiyorum. Ayrıca hep olduğu gibi şimdi de Yahudi Filistinliler ve Hıristiyan Filistinliler de var, babam Filistin'de doğduğunda onun Müslüman Filistinli ailesiyle birarada yaşıyorlardı."
    Etiketler:
    Mülteci, Sığınmacı, Instagram, Bella Hadid, Gigi Hadid, zafer işareti, Bayrak, Filistinliler, Filistinli, özgür, gösteri, Destek, New York, ABD, Filistin, İsrail
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