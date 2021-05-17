ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

ABD’nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından bizzatİsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post’a yazılmış elyazısı mektuplar, ABD’nin Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu.

Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post’a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı "Hayatımın parlak bir anısı" kelimeleriyle nitelendiriyor.

'If you don't marry, come over' : JFK love letters to Swedish mistress fetch $88,000 https://t.co/euh2ikipt5 pic.twitter.com/6OgUO3wqaU — KAKE News (@KAKEnews) May 16, 2021

​2011 yılında hayata veda eden von Post’un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy’nin henüz senatörken yazdığı belirtildi. ABD senatosunun antetli kağıdına yazılan mektupların içeriğinde, ikilinin İsveç’e yaptığı romantik gezinin ve von Post’un evleneceği haberinin yansımaları yer alıyor.

'Hayatımın parlak bir anısı'

Von Post’un evlenme haberine karşılık Kennedy mektubunda "Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD’ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun" yazdığı görülüyor. Kennedy "Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı…. Harikasın ve seni özlüyorum" sözleri yer alıyor.