Kayıp eşi adına Trump'a oy veren adam tutuklandı

ABD'nin Colorado eyaletinde perşembe günü görülen duruşma kayıtlarına göre, eşini öldürmekle suçlanan 53 yaşındaki Barry Morphew, evrakta sahtecilikten de yargılanacak.

2 ayrı suçlamadan yargılanan Morphew'in, 3 Kasım 2020'deki ABD başkanlık seçimlerinde kayıp eşi adına Donald Trump'a oy verdiği ortaya çıktı.

Barry Morphew, the Colorado man accused in the disappearance of his wife Suzanne Morphew, also faces charges of forgery after he allegedly submitted a mail ballot in his wife's name in last year's election. https://t.co/eaxUgw84qy — FOX 47 News (@FOX47News) May 15, 2021

​Mahkeme belgelerine göre Morphew, karısı Suzanne Morphew'in 1 yıldan fazla bir süredir ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olarak, 5 Mayıs'ta fiziksel delilleri tahrif etme ve bir kamu görevlisini etkileme girişimi sonrasında birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

2 kız çocuğu sahibi 49 yaşındaki Suzanne Morphew, 10 Mayıs 2020'de Chaffee İlçesindeki küçük dağ kasabası Salida yakınlarında ortadan kayboldu.

Suzanne Morphew Disappearance: Barry Morphew’s Arrest Affidavit Could Be Unsealed Thursday https://t.co/1m4jFss11D pic.twitter.com/zFMe5XPWV0 — CBSDenver (@CBSDenver) May 13, 2021

​Ekim ayında Chaffee İlçe Katipliği, kayıp kadını adına posta yoluyla bir oy verme işleminin gerçekleştrildiğini tespit etti. İlçe katibi, tutuklama emri beyanına göre dolandırıcılık faaliyetini yetkililere bildirdi.

'Trump'ın kazanmasını istiyordum'

Cinayet ve evrakte sahtecilikle suçlanan 53 yaşındaki Morphew, suçunu itiraf ederken,komşusunun iddiasına göre, "Trump'ın kazanmasını istiyordum. Bu yüzden ona bir oy daha vermek istedim" ifadelerini kullanmış.

Öte yandan, Barry Morphew'in öldürdüğü düşünülen kayıp kadını arama çalışmaları ise devam ediyor.