Eski ABD Başkanı Reagan'ın danışmanı, Putin'den vatandaşlık istedi

1984'ten 1988'e kadar ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eski ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yeni adı Rusya ile ilişkiler konusunda danışmanlığını yapan Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV televizyon kanalına yaptığı konuşmasında, iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını belirterek çalışmalarına devam etmek için Rusya'da kalmak istediğini açıkladı.

Former Reagan Suzanne Massie advisor asked Putin for Russian citizenshiphttps://t.co/kCztGHbC5F pic.twitter.com/TPJOSPEXHD — BSA (@BSA32747289) May 16, 2021

​"Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum" diyen Suzanne Massie, Rusya’da kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine ekledi.

90 yaşındaki Massie, casusluk faaliyetlerinin zirve yaptığı dönemde görev yapıyordu. Talebin ABD ile Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşadığı gerilime rastlaması, olayın ABD basınında daha fazla gündeme gelmesine sebep oldu.