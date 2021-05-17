ABD medyası, Pentagon’un 60 bin askerlik gizli ordusunu ifşa etti

Newsweek dergisi, 2 yıl süren araştırmanın sonucunda, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un son 10 yılda yaklaşık 60 bin kişilik büyük gizli ordu kurduğu sonucuna vardı. Söz konusu ordunun, dünyanın belirli noktalarında sivil kılığına girerek veya askeri üniformayla görev yaptığı belirtildi.

Newsweek dergisi, Pentagon’un kurduğu gizli ordudaki asker sayısının CIA’nin ‘yer altı’ görevli sayısından 10 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Haberde, ‘gizli’ askerlerin ülke içinde ve yurt dışında faaliyet göstererek verilen görevleri askeri üniformayla veya sivil kılığına girerek yerine getirdiği ifade edildi.

Pentagon’un bu programında yer alan yaklaşık 130 özel şirketin her yıl en az 900 milyon dolar harcadığı kaydedildi. Bu şirketlerin, sahte isimler altında çalışan kişiler için sahte belgeler oluşturduğu, faturalarını ve vergilerini karşıladığı, Ortadoğu ve Afrika’nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman ürettiği belirtildi.

'Temel görev, hasım ülkelerdeki 'terörist' takibi'

Gizli ordunun yarısından fazlasınıaktarılırken temel görevinin, savaş bölgelerinde ve hasım ülkelerde 'terörist takibi' olduğu kaydedildi.

Bu ordunun en yeni ve en hızlı büyüyen grubu, sahte isimler altında çalışan ve internette bilgi toplayan siber savaşçılar. Bu savaşçıların ayrıca sosyal medyada etki kampanyalarına katıldığı ifade edildi.

Araştırmaya imza atan gazeteciler, Washington’un bu gizli orduya sadece terörle mücadele değil, Rusya ve Çin ile hibrit savaşlarda rekabet fırsatlarını artırmak için ihtiyaç duyduğu görüşünde.

Newsweek, gizli ordunun istifa eden üst subaylardan biriyle görüştü. Programın gerçek ölçeği hakkında hiçbir bilginin bulunmadığını söyleyen kaynak, düşmana yenilmez olma isteğinin ABD için yarar arz ettiğini, ancak küresel ölçekte bu eğilimin çatışmalara çözüm aramayı zorlaştırdığı görüşünü dile getirdi.