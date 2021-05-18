ABD'li pilotlardan 'UFO' itirafı

Eski ABD pilotları, ABD'de katıldıkları bir televizyon programında 2004 yılında 'UFO' gördüklerini ve bu tecrübenin 'tanımlayamadıkları için çok rahatsız edici olduğunu' söyledi.

Eski ABD pilotları Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Alex Dietrich, 2004 yılındaki bir görev uçuşu sırasında 'sınıflandıramadıkları' cisimler gördüklerini söyledi.

CBS'te yayınlanan '60 Minutes' programında konuşan Dietrich, "Tanımlanamıyordu ve bu yüzden bizi çok rahatsız ediyordu, çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Onu sınıflandıramadık" dedi.

Aynı zamanda, USS Princeton adlı eğitim ekibinin bir parçası olan gemi, ufukta 80.000 fite inen 'çok sayıda anormal hava aracı' tespit etti. Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Komutan Alex Dietrich, 2004 yılında görev sırasında UFO gördüklerini öne sürdü.

Eski bir F/A-18F pilotu olan Dietrich ayrıca, o gün gördükleri nesne ile ilgili bugüne kadar kamuoyuna bilgilendirme yapılmadığını söyledi.