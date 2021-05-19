New York'ta Trump hakkında çifte ceza soruşturması

New Yok Başsavcılığı, "Şirketle ilgili soruşturmamızın tümüyle medeni hukuk kapsamında olmaktan çıktığına dair Trump Organization'ı bilgilendirdik. Manhattan Bölge Savcılığı'nın yanısıra artık biz de Trump Organization'ı cezai kapasitede aktif şekilde soruşturuyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD'de Kasım 2020 seçimlerini kaybederek Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan giden eski Başkan Donald Trump'ın aile şirketi hakkında Manhattan Bölge Savcılığının yürüttüğü cezai soruşturmaya New York Başsavcılığı'nın da katıldığı açıklandı. İki savcılık Trump Organization hakkında bir yıldan uzun süredir paralel soruşturma yürütüyordu, ancak New York Başsavcısı Letitia James'in yönettiği soruşturma doğası bakımından sivil (medeni) hukuk kapsamındaydı. Dün Başsavcı Letitia James'in Sözcüsü Fabien Levy, "Şirketle ilgili soruşturmamızın tümüyle medeni hukuk kapsamında olmaktan çıktığına dair Trump Organization'ı bilgilendirdik. Manhattan Bölge Savcılığının yanısıra artık biz de Trump Organization'ı cezai kapasitede aktif şekilde soruşturuyoruz" açıklamasını yaptı.

#UPDATES Trump Organization being investigated in "criminal capacity" as New York prosecutors probe president Trump's business dealings



Spokesman for Attorney General's office says "investigation into the organization is no longer purely civil in nature" pic.twitter.com/KrAcbYBE9o — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021

ABD'de sivil (medeni) soruşturma ve dava, kişiler ve kuruluşlar arası özel ihtilafları, cezai soruşturma ve dava ise toplumun bütününe, dolayısıyla devlet, eyalet veya ilgili savcılığın yetkili olduğu bölgeye zarar veren eylemleri kapsıyor.

'No longer purely civil': New York AG office reveals Trump Organization under criminal investigationhttps://t.co/YXwBjFvLD6 — Sputnik (@SputnikInt) May 19, 2021

Daha önce Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump Organization'a mali dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı ve iş kayıtlarının tahrif edilmesi suçlamaları üzerinden kapsamlı ve uzun süreli suç oluşturan davranış şüphesiyle cezai soruşturma açmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James'in Mart 2019'da açtığı sivil (medeni) soruşturma, Trump'ın şirketinin mali kayıtlarda varlıklarının değerini uygunsuz şekilde şişirip şişirmediğini incelerken, yerel yönetimlere celpler çıkarıp Manhattan, New York, Chicago ve Los Angeles'taki çeşitli Trump Organization mülkleri hakkında belge talep etmişti.

Bu iki dosyadan ciddi bir ceza davası çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

New York prosecutor says Trump inquiry now 'criminal' https://t.co/ZtmRD7uMr4 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 19, 2021

İlk soruşturmaları 'Demokrat Parti'nin atadığı savcıların siyasi cadı avı, siyasi güdümlü hukuk tacizi, siyasi kan davası' diye nitelemiş olan Trump, yeni gelişmeyle ilgili ilk etapta yorum yapmadı.

Manhattan'daki cezai soruşturmayı, Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen'in Kasım 2016 seçimi öncesi iki kadına Trump'la cinsel ilişkiye girdikleri iddialarını dillendirmemeleri için sus parası ödediğinin ortaya çıkması tetiklemişti.

Sus parasının seçim kampanyası bağışlarından ödenip ödenmediğine bakan Savcı Vance, Trump'ın vergi kayıtlarını inceleme talebinde de şubat ayında başarıya ulaştı.

James de Vance de Demokrat Partili.