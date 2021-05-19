ABD sokaklarına damgasını vuran Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketi: Filistin'in kurtuluşu için mücadele edeceğiz

İsrail ile Hamas arasında ilkinin lehine orantısız savaş Gazze'deki artan sivil can kayıplarının eşliğinde 10. gününde devam ederken, bu kez ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının ve ırkçılık karşıtı protestoların başını çeken Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter/BLM) hareketinin etkisiyle İsrail'e eleştiri, Filistin'e destek daha gür sesle çıkıyor. Mayıs 2020'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u öldürmesinin tetiklediği protestoların beyni konumundaki Siyah Yaşamlar Önemlidir, Filistinlilere tam destek açıkladı.

BLM'nin Twitter hesabında "Siyah Yaşamlar Önemlidir, Filistinlilerle dayanışma içindedir. Biz yerleşimci sömürgeciliğine her şekliyle son vermeye kararlı bir hareketiz ve Filistin'in kurtuluşunu savunmaya devam edeceğiz. (Hep öyleydik, hep öyle olacağız.) #özgürfilistin" paylaşımı yapıldı.

Black Lives Matter stands in solidarity with Palestinians. We are a movement committed to ending settler colonialism in all forms and will continue to advocate for Palestinian liberation. ( always have. And always will be ). #freepalestine — Black Lives Matter (@Blklivesmatter) May 17, 2021

İsrail'i 'Filistinlilere apartheid uygulamakla', ABD'yi 'Filistin soykırımın suç ortağı olmakla' suçlayarak bunun sona ermesini ekonomik ambargo çağrısı yapan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (Boycott, Divestment and Sanctions/BDS) hareketi, Siyah Yaşamlar Önemlidir'e teşekkür tweeti gönderdi:

Thank you for your solidarity. From Ferguson to Palestine, our struggles against racism, white supremacy and for a just world are united! — BDS movement (@BDSmovement) May 18, 2021

"Dayanışmanız için teşekkür ederiz. Ferguson'dan Filistin'e ırkçılığa, beyaz ırkın üstünlüğüne karşı adil bir dünya için mücadelemizde birlik içindeyiz."

Filistin'de İslamcı kanadın yakın geçmişte çocukları canlı bomba olarak kullanmasına karşı belgesel çekmiş insan hakalrı avukatı Brooke Goldstein ise bu mesajlaşmaya şu tepkiyi gösterdi:

"Umarım, eşcinselleri infaz eden, siyasi muhaliflerini damdan atan, çocukları kalkan olarak kullanan Hamas'tan özgür Filistin demek istiyorsunuzdur. Ama hayır, hiç umurunuzda olmayan, sadece siyasi kazanım amacıyla kullandığınız masum Filistinli Araplara zulmedenlerin yanında durduğunuzu söylüyorsunuz."

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen sağcı-muhafazakar kanattan şarkıcı Joy Villa ise "Hiç şaşırmadım. Teröristler teröristleri destekliyor" dedi.

I think we need to ship out BLM activists over to Hamas and see how it goes. #StandWithIsrael



Black Lives Matter 'stands in solidarity' with Palestinians, vows to fight for 'Palestinian liberation'https://t.co/z6nhQkTM0T — Proud Texan (@BaldoGranados) May 19, 2021

ABD'de Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanat milletvekilleri ve solcu gruplar, İsrail'e karşı 'apartheid devleti olmak, Filistinlilere karşı insanlık ve savaş suçu işlemek' suçlamalarını yükseltirken, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ı da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya 'koşulsuz' desteğinden ötürü eleştiriyor.

Washington Post gazetesi 'İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünmenin Biden'a sorun oluşturacağını' yazarken, ABD çapında Filistin'e destek gösterileri dikkat çekiyor. Son olarak İsrail'in Washington Büyükelçiliği, New York, Atlanta, Houston, Los Angeles Başkonsolosluğu önünde İsrail'i protesto ve birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

İsrail'in New York Başkonsolosluğu önünde "Gazze, Gazze sağlama, ölmene izin vermeyeceğiz asla" sloganı atan Filistin yanlılarıyla İsrail yanlıları arasında arbede çıkması üzerine polis müdahalesi sonucu bir dizi kişi gözaltına alındı.

Black Lives Matter condemns Israel's 'settler colonialism’ while declaring ‘solidarity’ with Palestinians https://t.co/AGiGb6sT9K — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2021

İsrail'in 'savaş suçları' kadar Biden yönetiminin İsrail'e 'koşulsuz' desteği sürdürmesine tepki gösteren binlerce kişi, savaşa rağmen İsrail'e 735 milyon dolarlık akıllı füze satışına onay verdiği ortaya çıkan Biden'a "İsrail'e askeri yardımlara son ver" çağrısı yaptı.

Yahudi Amerikalılardan oluşan 'If Not Now' adlı sivil toplum kuruluşu da İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını kesmesi çağrısıyla imza kampanyası başlatan organizasyonlar arasında yer aldı.