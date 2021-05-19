Biden'dan Netanyahu'ya gerginliğin düşürülmesi çağrısı

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in 'Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin' yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti" bilgisi yer aldı.

Söz konusu görüşme, Gazze'ye saldırıların başından bu yana Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen 4. telefon görüşmesi oldu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218 kişi yaşamını yitirdi, 1507 kişi yaralandı.

Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının ardından alınacak tutumla ilgili fikir ayrılıkları ve baskıyla karşı karşıya. Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından isimler, Biden'a tepki gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas savaşında ateşkese varılması için çalıştıklarına işaret ederken, Biden'ın onay verdiği 735 milyon dolarlık silah anlaşması sayesinde, İsrail, ABD'den yüksek isabetli hassas güdümlü füzeler ve yüksek isabet özelliği veren mühimmat alacak. ABD diğer yandan da ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda (BMGK) İsrail aleyhine herhangi bir kararın alınmasını engelliyor.