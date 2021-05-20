Beyaz Saray'dan 'Kuzey Akım-2'yi durdurmanın zor olduğu' itirafı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Washington'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşasının tamamlanmasını engellemenin zor olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın brifinginde, Washington'un Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşasının tamamlanmasını engellemenin zorluğunu kabul ettiğini belirtti.

Psaki, "Başkan göreve başladığında, boru hattının yüzde 95'i tamamlanmıştı, ancak bunun kötü bir fikir ve kötü bir plan olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Başka bir ülkede uygulanan ve yüzde 95 oranında tamamlanan bir projeyi nasıl durdurabiliriz?" dedi.

Psaki, ABD’nin projeye yaptırımlar uygulayarak ‘önemli adımlar attığına’ vurgu yaparak, Biden yönetiminin hattın inşasına karşı olan tutumunu defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Nord Stream-2 AG şirketinin başkanı ve çalışanlarına yönelik kısıtlamaları askıya almanın Washington'un çıkarına olduğunu söylemişti.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da proje operatörü Nord Stream-2 AG tarafından yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım-2 projesinin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı, Danimarka sularında 93 kilometre, Alman sularında da yaklaşık 28 kilometre olmak üzere toplam 121 kilometre boru döşeme işinin geriye kaldığı belirtilmişti.