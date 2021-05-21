Biden, Asyalılara yönelik nefret suçlarıyla mücadele için hazırlanan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile 'Kovid-19 Nefret Suçları Kanunu' adı verilen yasayı onayladı.

İmzanın ardından bir konuşma yapan Biden, "Tek bir halk, tek bir millet ve tek bir Amerika olarak birleşmeliyiz" çağrısında bulundu.

Biden, nefret suçlarını 'çirkin bir zehir' olarak nitelendirerek, "Birçok Asya kökenli Amerikalı, bu yıl, güvenliklerinden korkarak uyandılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, gazetecilerin Filistin'de ateşkes olup olmayacağı yönündeki sorularına yanıt vermeden salondan ayrıldı.

Söz konusu yasa, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının daha kolay rapor edilmesini ve Adalet Bakanlığı'nın bu yöndeki incelemelerini detaylandırmasını öngörüyor.

Nisan ayında Senato'dan 1'e karşı 94 oy ile kabul edilen tasarı, 18 Mayıs Salı günü de Temsilciler Meclisi'nde 62'ye karşı 364 oy ile kabul edilmişti.