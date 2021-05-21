ABD'nin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedi

iber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon fidye ödediklerini doğruladı

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferinin devre dışı kalmasına neden olarak, ülkede kriz yarattı.

Konuyla ilgili Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi.O iddiaya ilişkin açıklama Colonial Pipeline şirketinden geldi.

Fidyeyi ödemeye karar verdik

Ne olmuştu?

Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeye karar verdiklerini söyledi. Blount, fidyenin ödenmesi için yetki vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, hasarın boyutunun bilinmediğini ve boru hattının sistemlerini devreye alınmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını belirtti. FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenenDarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle 7 Mayıs'ta geçici olarak kapandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. ABD’de birçok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

Tedarik sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doların üzerine çıkmıştı.