ABD'de hırsız-polis kovalamacası kameraya yansıdı

ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı. Hırsız-polis kovalamacası ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde, polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı.

Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.