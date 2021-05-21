ABD'de hırsız-polis kovalamacası kameraya yansıdı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde, polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı.
Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.
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