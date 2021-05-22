ABD'de salmonella salgını: 'Tavukları öpmeyin'

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede görülen salmonella salgını nedeniyle halka canlı tavuk öpmeme çağrısı yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 43 farklı eyalette 163 salmonella vakası görüldüğünü ve konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Salgının, insanların beslediği tavuklardan yayıldığına inanılıyor.

Yapılan açıklamada, "Tavukları öpmeyin veya onlara sarılmayın. Ağzınızdan mikrop bulaşabilir ve hastalanabilirsiniz" denildi.

Uyarıda tavuk ve ördek gibi kümes hayvanları temiz görülseler de hastalık taşıyabilecekleri belirtildi.

Salmonellanın belirtileri arasında ateş, ishali, karın ağrısı ve kusma bulunuyor. Çoğu insan hastalığı tedavi görmeden atlatsa da, bazı ağır vakalar ölüm ile sonuçlanabiliyor. A

BD'de şubat ayından bu yana 34 kişinin salmonella nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak ölüm yaşanmadığı belirtildi.