Google ilk kez Roskomnadzor’a karşı dava açtı

Rusya’da ocak ayında düzenlenen izinsiz gösterilere katılma çağrılarının yapıldığı YouTube’daki 12 yasa dışı içeriğin bağlantılarının engellenmesi talebinin ardından, Google’ın Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) açtığı dava Moskova’daki bir mahkeme tarafından kabul edildi.

Kommersant’ın haberine göre, Google’ın Roskomnadzor’a açtığı dava kabul edildi. Açıklamada, “Moskova Tahkim Mahkemesi 11 Mayıs’ta ABD’li Google LLC’nin 23 Nisan’da başlattığı davayı kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

Vegas Lex hukuk firması yetkilisi Kirill Nikitin, Google’ın Rusya’da daha önce Roskomnadzor’a karşı bir dava açmadığını, yalnızca davalı veya üçüncü taraf olarak hareket ettiğini ifade etti.

Roskomnadzor’dan gazeteye yapılan açıklamaya göre, dava YouTube’daki 12 yasa dışı içerik bağlantısının engellenmesi talebi ile ilgili olarak açıldı.

Roskomnadzor kaynağı, “Roskomnadzor Başsavcılığın talepleri doğrultusunda Google yönetimine reşit olmayan kişiler de dahil olmak üzere, halka Ocak 2021’deki izinsiz gösterilere katılma çağrılarının yapıldığı içeriklere erişimin kısıtlanması konusunda ihtarda bulunmuştu” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın kentlerinde 23 Ocak’ta izinsiz gösteriler düzenlenmiş ve bu gösteriler 31 Ocak ve 2 Şubat’ta da devam etmişti.