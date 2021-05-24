New York'ta 1 milyon öğrenci sınıflara dönüyor

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, güz döneminde şehirdeki tüm devlet okullarının, koronavirüs önlemleri uygulanarak yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Blasio, MNSBC kanalında yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim opsiyonunun kaldırılacağını ve güz döneminde yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınıflara döneceğini söyledi.

"Tamamen güçlendirilmiş okullar olmadan tam bir iyileşme sağlayamayız. Herkes geri dönecek, o sınıflarda oturacak ve çocuklar yeniden öğrenecek" diyen Blasio, yüz yüze eğitimde maske ve Kovid-19 testi zorunluluğunun uygulanacağını söyledi.

ABD'de Mart 2020'de okulları kapatılmasının ardından, New York şehri yüz yüze eğitime başlayan ilk büyük şehirlerden biriydi, ancak ebeveynlerin çoğu Kovid-19 tedirginliği nedeniyle çocuklarının uzaktan eğitime devam etmesini tercih etmişti.