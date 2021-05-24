New York'ta 1 milyon öğrenci sınıflara dönüyor

Blasio, MNSBC kanalında yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim opsiyonunun kaldırılacağını ve güz döneminde yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınıflara döneceğini söyledi.
"Tamamen güçlendirilmiş okullar olmadan tam bir iyileşme sağlayamayız. Herkes geri dönecek, o sınıflarda oturacak ve çocuklar yeniden öğrenecek" diyen Blasio, yüz yüze eğitimde maske ve Kovid-19 testi zorunluluğunun uygulanacağını söyledi.
ABD'de Mart 2020'de okulları kapatılmasının ardından, New York şehri yüz yüze eğitime başlayan ilk büyük şehirlerden biriydi, ancak ebeveynlerin çoğu Kovid-19 tedirginliği nedeniyle çocuklarının uzaktan eğitime devam etmesini tercih etmişti.
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