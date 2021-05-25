Blinken: İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tam, Gazze'nin yeniden inşası lazım

Blinken:
* Başkan Joe Biden, beni, İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını göstermek, daha büyük çaplı güvenlik için çalışmaya başlamak, Batı Şeria ile Kudüs'te gerilimi düşürmek ve yanısıra Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek için gönderdi.
* Gazze'den atılan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin tam desteğini Biden net biçimde ifade etti.
* Aynı zamanda Filistin halkı ve Filistin Yönetimi ile ilişkileri yeninden inşa etmek için de geldim.
* Washington, İran'la nükleer anlaşma konusunda İsrail'le görüş alışverişi içinde.
* ABD, Gazze'nin yeniden inşasına uluslararası katkı toplamak için çalışacak ve bizzat katkıda bulunacaktır.
* İsrail ile ABD arasında perde arkasında yoğun görüşmeler ateşkesin sağlanmasına yardımcı oldu. Şimdi ateşkesin üzerine inşa etme vakti. Bu da her iki tarafın kayıplarının derinliğini tanımakla başlamak zorunda.
* Şiddete geri dönüşü önlemek için çok geniş çaplı insani meydan okumalara karşılık vermek zorundayız. Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor, ama aynı zamanda Hamas'ın yeniden inşa yardımlarından faydalanmamasını sağlamak lazım.
* Batı Şeria ve Gazze'de Filistinliler için fırsatları genişletmek gerektiğinin tanınması lazım. Buna daha istikrarlı bir ortamı geliştirecek yatırımlar da dahil.
* ABD'de Yahudi karşıtı saldırılarda şok edici patlama yaşandı.
Netanyahu:
* Hamas ateşkesi ihlal ederse İsrail çok güçlü şekilde yanıt verecektir.
* Gazze'deki insani koşulların nasıl düzeltilebileceğini Blinken ile konuştuk.
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