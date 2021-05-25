Blinken: İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tam, Gazze'nin yeniden inşası lazım

İsrail ile Hamas arasındaki 11 günlük savaşın 21 Mayıs'ta ateşkese bağlanması sonrası Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ilk durağında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü. Ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken:

* Başkan Joe Biden, beni, İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını göstermek, daha büyük çaplı güvenlik için çalışmaya başlamak, Batı Şeria ile Kudüs'te gerilimi düşürmek ve yanısıra Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek için gönderdi.

* Gazze'den atılan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin tam desteğini Biden net biçimde ifade etti.

* Aynı zamanda Filistin halkı ve Filistin Yönetimi ile ilişkileri yeninden inşa etmek için de geldim.

* Washington, İran'la nükleer anlaşma konusunda İsrail'le görüş alışverişi içinde.

* ABD, Gazze'nin yeniden inşasına uluslararası katkı toplamak için çalışacak ve bizzat katkıda bulunacaktır.

* İsrail ile ABD arasında perde arkasında yoğun görüşmeler ateşkesin sağlanmasına yardımcı oldu. Şimdi ateşkesin üzerine inşa etme vakti. Bu da her iki tarafın kayıplarının derinliğini tanımakla başlamak zorunda.

* Şiddete geri dönüşü önlemek için çok geniş çaplı insani meydan okumalara karşılık vermek zorundayız. Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor, ama aynı zamanda Hamas'ın yeniden inşa yardımlarından faydalanmamasını sağlamak lazım.

* Batı Şeria ve Gazze'de Filistinliler için fırsatları genişletmek gerektiğinin tanınması lazım. Buna daha istikrarlı bir ortamı geliştirecek yatırımlar da dahil.

* ABD'de Yahudi karşıtı saldırılarda şok edici patlama yaşandı.

Netanyahu:

* Hamas ateşkesi ihlal ederse İsrail çok güçlü şekilde yanıt verecektir.

* Gazze'deki insani koşulların nasıl düzeltilebileceğini Blinken ile konuştuk.