ABD'nin Louisiana eyaletinde okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı

ABD'de Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette uygulanan neredeyse tüm Kovid-19 kısıtlamalarına adım adım son verirken, okullarda öğrencilere yönelik maske takma zorunluluğunun da kaldırıldığını duyurdu.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sonuç verirken, ülkenin Louisiana eyaletinde kısıtlamalara da adım adım son veriliyor.

Vali John Bel Edwards, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıfta ve okul etkinliklerinde maske takması zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Buna rağmen eyalet çapında halk sağlığı acil durumu kararının yürürlükte olacağı bilgisini veren Bel Edwards, eyaletteki vatandaşların yaygın olarak aşılandığını kaydetti.

.@LouisianaGov will lift most of the few remaining #COVID19 restrictions in new order, but keeps public emergency declaration in place. Lifts mask mandates at schools, something @BESE_LA asked him to do. #lagov #lalege — Greg Hilburn (@GregHilburn1) May 25, 2021

Bununla birlikte toplu taşıma araçlarında, sağlık tesislerinde ve cezaevlerinde maske zorunluluğu devam edecek.

Ayrıca maske zorunluluğu uygulama yönündeki karar; okullar, işletmeler ve resmi kurumların inisiyatifine bırakılacak.

Daha önce ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochel Walensky ve Başkan Joe Biden, Kovid-19'a karşı her iki doz aşıyı da olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını açıklamıştı.