Biden, İsrail'e ilk Beyaz Saray davetini, 'şahin' Netanyahu yerine 'güvercin' Rivlin'e yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'İsrail'in bütün vatandaşları arasında birlikte yaşamayı, hoşgörüyü ve barışı teşvik ettiği için teşekkür ettiği' Cumhurbaşkanı Rivlin'e Başkan Biden'ın Beyaz Saray davetini iletti. Biden, görev süresi temmuzda dolacak Rivlin'e jest yapmış oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den ilkin Başbakan Benyamin Netanyahu yerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i Beyaz Saray'a davet etti. İsrail'in güvercin kanadını temsil eden Rivlin, şahin Netanyahu ile sık sık ters düşmesiyle tanınıyor.

20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından telefonla görüştüğü dünya liderleri listesinin en sonlarına koyduğu Netanyahu ile 10-21 Mayıs arasındaki İsrail-Hamas savaşı sırasında 6 kez telefon görüşmesi yapmak zorunda kalan Biden, ateşkesin sağlanması sonrası Netanyahu yerine Rivlin'i Beyaz Saray'a davet etmeyi tercih etti.

Biden, Ortadoğu turuna gönderdiği Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla daveti iletti.

Dün Netanyahu, bugün Rivlin ile görüşme gerçekleştiren Blinken, ardından sosyal medyada manidar bir paylaşım yaptı:

"Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile biraraya geldim. İsrail'in bütün vatandaşları arasında birlikte yaşamayı, hoşgörüyü ve barışı teşvik eden uzun süreli çabalarınıza teşekkür ederiz. Başkan Biden, sizi Washington'da karşılamayı dört gözle bekliyor."

I met today with Israeli President Rivlin. Thank you for your longstanding efforts to promote coexistence, tolerance, and peace among all the citizens of Israel. President Biden looks forward to welcoming you to Washington. pic.twitter.com/vW8VXqAuHF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021

Blinken, Biden'ın Rivlin'le temmuzda görev süresinin dolmasından önce Beyaz Saray'da görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Rivlin de Yahudi karşıtlığıyla mücadelesi için Biden'a teşekkür ederken Hamas'ın 'dünya çapında savaş suçlusu ilan edilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması' çağrısı yaptı.

I am deeply concerned about rising #antisemitism around the world, including in the United States, particularly since the beginning for the recent round of fighting in Gaza, and we thank the United States, our ally, for fighting it. pic.twitter.com/IT0zL2Fh0M — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) May 26, 2021

Savaşı başlatan Hamas'ın Batı Kudüs'e roket saldırısını, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cemaate yapılan saldırılar ve Şeyh Cerrah mahallesinden Filistinlilerin zorla sürülmesi kararı tetiklemişti. Çatışmalar sırasında İsrail'de bazı şehirlerde Filistinlilerle Yahudiler arasında şiddetin patlak vermesi, iç savaş korkusu yaratmıştı. Blinken, dün İsrail Başbakanı ile ortak basın toplantısında "Toplumlar arası huzursuzluk hakkında Netanyahu ile konuştuk. Bu yaraların iyileştirilmesi her düzeyde liderlik gerektirmektedir" uyarısı yaptı.