ABD'de GSK ile Vir'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği antikor ilacına acil kullanım yetkisi

GSK ile Vir, ağır olmayan Kovid-19 vakaları için geliştirdikleri Sotrovimab isimli antikor tedavisine ABD'de acil kullanım yetkisi aldı. Daha önce AB'de Sotrovimab kullanımı için olumlu görüş bildirilmişti.

ABD'de Kovid-19'a karşı antikor üreten Sotrovimab ilacına acil kullanım yetkisi verildi. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ağır olmayan Kovid-19 vakaları için geliştirilen Sotrovimab isimli antikor tedavisini 12 yaş ve üstü grup için onayladı. FDA, Sotrovimab'ın Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ya da oksijen tedavisi gören hastalarda kullanılmasına ise onay vermedi.

Vir Biyoteknoloji ve GlaxoSmithKline (GSK) şirketlerinin ürünü olan Sotrovimab, vücudun enfeksiyonla savaşmak için ürettiği doğal antikorları taklit eden monoklonal antikor isimli ilaç sınıfına ait.

GSK ile Vir'in yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda piyasaya verecekleri Sotrovimab için 2021'in ikinci yarısında FDA'ya pazarlama başvurusunda bulunacakları belirtildi.

Daha önce Regeneron Pharmaceuticals ve Eli Lilly şirketlerinin benzeri monoklonal antikor tedavilerine ABD'de onay verilmişti.

Avrupa Birliğinin Avrupa İlaç Kurumu (EMA), geçen hafta Sotrovimab'ın ağır Kovid-19 geçirme riski bulunan ve ilave oksijen verilmesine ihtiyaç duymayan hastalarda kullanılması konusunda olumlu görüş bildirmişti.