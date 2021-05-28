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    ABD Adalet Bakanlığı kilise saldırganı için idam istedi

    ABD'de 'Çalmayacaksın Operasyonu': Kiliseye postayla gönderilen bağışlardan en az 760 bin dolar çalan çete çökertildi

    © AA
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (817)
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    Pandemi nedeniyle kiliseye gitmeyen cemaatin postayla gönderdiği bağışları çalan Romanya uyruklu 6 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Çete, 355'i Florida'da olmak üzere ABD çapında 636 kiliseden 760 bin dolardan fazla bağış yapılan çek çaldı.

    ABD'de Florida eyaletinin güneybatısında yoğunlaşan ve kiliselerden bağışları çalan bir hırsızlık şebekesi çökertildi. Florida Polis Teşkilatı, Çalmayacaksın Operasyonu kapsamında Orlando kentinde üslenen Romanya uyruklu 6 kişilik hırsızlık şebekesinin 4 üyesini yakaladı; kalan 2 üye için aramalar devam ediyor.

    1700'den fazla çek çalmakla suçlanıyorlar

    Çetenin ülke çapında kiliselerden para çaldığını açıklayan Florida Polis Teşkilatı Özel Ajanı Shane Pollard, üyelerin, 355'i Florida'da olmak üzere 636 kiliseden 760 bin doları aşkın paraya tekabül eden 1700'den fazla çek çalmakla suçlandıklarını belirtti.

    Pandemi döneminde kusursuz suç

    Kasım 2019'da Lee County'de başlayan hırsızlıkların daha sonra ülke çapına yayıldığını, Lee County'de hırsızlık kurbanı 24 kilise saptamalarının ardından aralık ayında soruşturma başlattıklarını söyleyen Pollard, "Buna koronavirüs pandemisinin ülkeyi silip süpürdüğü dönemde kusursuz bir suç denebilir. Cemaatin bazı üyeleri kiliseye gidemiyordu ve evden bağışları postayla gönderiyordu" dedi.

    Posta kutusu püf noktası

    Dolayısıyla posta kutusunun hırsızlıkların nasıl yapıldığının püf noktası olduğunu belirten Pollard, çetenin pandemi koşullarından faydalanarak kilise posta kutularından kiliselere bağışlanan yüz binlerce doları çaldığını vurguladı.

    Buna göre ayin düzenlenmeyen günlerde kiliseleri ziyaret eden hırsızlık şebekesi, posta kutularının önünde durup tüm postaları alıyordu, bunların arasında içinde bağış çekleri olan zarflar da vardı.

    Günde 85 kiliseye gidiyorlardı

    Bazı hırsızlıkları güvenlik kamerası kayıtlarına yakalanan çetenin günde 85 kiliseye gittiği , bazı kiliseleri defalarca hedef aldığı oluyordu. 

    Sılaya para gönderdiler

    Çaldıkları paralarla araç, kıyafet ve yiyecek alan ve sık sık Romanya'ya yüksek miktarda para gönderen zanlıların elinde para kalıp kalmadığı, kiliseler açısından önem taşıyor. Hırsızlığın en çok vurduğu kilise konumundaki Cape Coral'ın Grace Birleşik Metodist Kilisesi Başrahibi Taylor Foley, bağışları aktardıkları onlarca ailenin çeklerin ulaşmamasından ötürü büyük sıkıntı çektiklerini belirtti.

    Bir kaç kilise hırsızlığı vakasına bakmakla görevlendirildiğinde bunun ülke çapında hırsızlık yapan bir şebeke olabileceğinden şüphelenerek soruşturmanın boyutlarının yerel ötesine taşınmasını sağlayan kadın polis dedektifi Meghan Hicks'e ayrıca teşekkür edildi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (817)
    Etiketler:
    çek, Posta, Bağış, Kilise, şebeke, Çete, Hırsızlık, vatandaş, Romanya, Orlando, Florida, ABD
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