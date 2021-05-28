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    ABD Genelkurmay Başkanı: Şu anda Çin ve Rusya ile büyük bir güç rekabetindeyiz, çatışmadan kaçınmalıyız

    © REUTERS / Amanda Voisard
    ABD
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    ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin ve Rusya ile ilişkilerin 'yıpranmasına' karşı uyarıda bulunarak, küresel bağları iyileştirmek ve başka bir 'büyük güç savaşını' önlemek için acil eylem tavsiyesinde bulundu.

    ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Hava Kuvvetleri Akademisi mezunlarına yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ve Rusya ile uygun bir rekabet düzeyini sürdürmek için tehlikeli bir çizgi izlediğini söyledi.

    Colorado Springs'teki yaklaşık 1.020 mezuna konuşan Milley, "Şu anda Çin ve Rusya ile büyük bir güç rekabetindeyiz, bunu rekabet seviyesinde tutmalı ve büyük güç çatışmasından kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. 

    Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceklerini açıklamıştı. 

    © Sputnik / Алексей Дружинин
    Kremlin: Putin ile Biden, 16 Haziran’da bir araya gelecek
    Öte yandan, ABD yönetiminin Çin'e yönelik 'insan hakları ihalleri' iddiaları da, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı. 

    ABD Kongresi'nin, Çin'in gelişen askeri yeteneklerine karşı koymak için ABD'nin yapay zeka ve teknolojik ilerlemelere yatırımını destekleyecek bir yasayı geçirmesi bekleniyor.

    Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Akademisi'nden 100'den fazla mezun, ABD'nin en genç askeri şubesi olan Uzay Kuvvetleri'ne katılmaya hazırlanıyor ve ABD'nin uzaydaki teknoloji çıkarlarının korunmasına yardımcı olacak.

    'Teknoloji çağında yaşıyoruz'

    "Teknolojik gelişme çağında yaşıyoruz" diyen Milley şunları söyledi:

    "Yapay zeka, robotik, insan mühendisliği, hipersonik, uzun menzilli hassas ateş sistemiyle birlikte, artık insanlık tarihinde daha önce hiç var olmayan menzillerde hedefleri görebilir ve vurabiliriz. Yeni teknolojilere hakim olan, bunları doktrinle birleştiren ve onlardan yararlanmak için liderlik geliştiren ülke. Bunu en iyi yapan taraf, bir sonraki savaşın başında belirleyici bir avantaja sahip olacak."

    Etiketler:
    Rusya, Çin, ABD, Mark Milley
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