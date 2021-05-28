'Siyah Yaşamlar Önemlidir' hareketinin kurucusu istifa etti

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapındaki protestolarla gündeme gelen 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors, Los Angeles'ta 3 milyon dolarlık ev satın aldığı iddialarının ardından istifa etti.

'Siyah Yaşamlar Önemlidir' (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors, istifa ettiğini duyurdu. Cullors, yaklaşık 6 yıldır yönettiği vakıfta bugünün son günü olacağını söyledi.

Cullors yaptığı açıklamada, "Ayrılabilmem için altyapıyı ve gerekli temeli oluşturdum. İstifa için doğru zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.

After almost 8 years, we say see you later to the last of our founders, Patrisse Cullors, who's served BLM whole-heartedly. We reflect on the impact Patrisse had on BLM, & we are in deep gratitude.



Patrisse, we are in awe of you always. #ThankYouPatrisse 🌻🌻🌻 pic.twitter.com/MOWP38DYpT — Black Lives Matter (@Blklivesmatter) May 27, 2021

​BLM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Yaklaşık 8 yılın ardından BLM'ye gönülden hizmet eden kurucularımızdan Patrisse Cullors'a veda ediyoruz. Patrisse'in BLM üzerindeki etkisini anımsıyor ve derin minnettarlık duyuyoruz. Patrisse, sana hep hayranlık duyacağız. #TeşekkürlerPatrice" ifadeleri kullanıldı.

Hareketin Los Angeles ayağını kuran Melina Abdullah da, örgütün kurucu ortağının ayrılmasına rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Abdullah'ın yaptığı açıklamada, "Cullors'un sonsuza kadar orada olmasını isterdim ama bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Herhangi bir kuruluşun en önemli sınavı, kurucularının ayrılışının ardından sağ kalıp kalmamasıyla ortaya çıkar. Bu örgütün hayatta kalacağına ve büyüyüp gelişeceğine dair hiçbir şüphem yok" ifadeleri yer aldı.

Mali durumu incelemeye alınmıştı

Geçtiğimiz ay 4 evinin olduğu bilgisinin basına sızdırılmasının ardından 37 yaşındaki Cullors'un mali durumu incelemeye alınmıştı.

Buna ek olarak Cullors'un yakın zamanda Los Angeles'ta 3 milyon dolarlık ev satın aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Hareket, 2013 yılında bir hashtag olarak başlayıp o tarihten itibaren küresel bir hareket haline gelmişti.