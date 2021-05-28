ABD Dışişleri, Ukrayna’ya yardım için Kongre’den 255 milyon dolar istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Rusya’nın saldırganlığının’ püskürtülmesi dahil Ukrayna’ya yardım için Kongre’den 255 milyon dolar istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 mali yılı bütçe taslağında, “Ukrayna, 255 milyon dolar. ABD’nin yardımı, Ukrayna’nın Rusya’nın saldırganlığına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek. Bu finansman, yolsuzlukla mücadele reform sürecini hızlandıracak, e-devlet alanındaki girişim çemberinin genişletilmesi sayesinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak ve kurumların reformuna katkıda bulunacak. Bu, ülkenin Avrupa’ya entegrasyonu için gerekli” ifadesine yer verildi.

Talep edilen paranın bir kısmının, “Ukrayna’nın iş ortamının ve ticaret potansiyelinin iyileştirilmesine, tarım sektörünün güçlendirilmesine, Naftogaz şirketinin reform edilmesi ve verimliliğinin artırılması yoluyla enerji güvenliğinin desteklenmesine” katkıda bulunması öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki ihtilafı takip eden AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun çalışmalarına desteğin de önemli olduğunu kaydetti.

ABD’de yeni mali yıl, 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacak.