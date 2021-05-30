Florida'da silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Bireysel silahlanmaya bağlı olarak kitlesel silahlı saldırıları haberlerinin çokça geldiği ABD'nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde, bir bilardo kulübünün dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 yaralı var.

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/CE5h9n9dtK — CNN (@CNN) May 30, 2021

​Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 00.00-01.00 arasında beyaz bir aracın kulüp önüne geldiğini, aracın içindeki 3 kişinin, konser için bekleyen kalabalığa ateş açtığını aktardı.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

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